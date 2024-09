Sassano, nazionale di Calcio a 5 del Costa Rica in ritiro

La Nazionale Futsal del Costa Rica è arrivata nel Vallo di Diano, nel Salernitano, in quella che sarà la sua casa sino al prossimo 9 settembre per il ritiro ufficiale in vista dei Mondiali di Futsal in Uzbekistan. La squadra alloggia a Sassano, mentre svolge gli allenamenti presso il Centro Sportivo Meridionale di San Rufo, quartiere generale del Futsal Sala Consilina la squadra valdianese che milita in serie A. "Gli atleti a Sassano fruiranno della nostra moderna ed attrezzata palestra out door e dell'aria salubre della nostra Valle delle Orchidee. Per il Vallo di Diano è una grande occasione anche di promozione turistica", commenta con soddisfazione il sindaco di Sassano, Domenico Rubino.

Il ritiro è stato promosso ed organizzato dallo Sporting Sala Consilina dei patron Antonio e Giuseppe Detta che da anni si impegnano nella promozione del Calcio a 5 tanto da essere approdati in Serie A. Il prossimo 3 settembre a San Rufo tutto lo staff della Nazionale riceverà la visita istituzionale dell'Ambasciatore e della Console Generale del Costa Rica in Italia. Saranno accolti dai sindaci di San Rufo, Polla, Sala Consilina, Sassano, dal Commissario Liquidatore del Consorzio Centro Sportivo Meridionale, Vittorio Esposito, e dai consiglieri regionali Corrado Matera e Tommaso Pellegrino.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA