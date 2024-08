Schlein, cinico baratto tra l'autonomia e il premierato

"Ci battiamo contro una pessima autonomia, si vuole spaccare un Paese che invece va ricucito. E' l'antico disegno secessionista della Lega cui si piega Fdi in un cinico baratto con il premierato". Lo ha detto la segretaria dem Elly Schlein parlando alla Festa dell'Unità di Procida. "Non hanno messo nemmeno un euro, nemmeno per far finta di avere a cuore le disuguaglianze territoriali". Schlein chiede di proseguire la raccolta firme per il referendum, "non perdiamo il ritmo" anche dopo aver raggiunto le 500mila adesioni in pochi giorni. "Come segretaria ho chiesto dal primo giorno che il Pd si battesse con una voce sola per il riscatto del Sud, senza il quale non c'è riscatto del paese", ha detto tra gi applausi della platea.



