Perseguitato dalla ex scatta allarme, Cc arrestano una 50enne

Nonostante avesse il divieto di avvicinarsi al suo ex in un raggio di 500 metri, lo ha seguito e si è fermata a pochi metri dal suo tir. La vittima, un camionista, aveva però il dispositivo per il monitoraggio della stalker e così, una volta suonato l'allarme, sono subito intervenuti i carabinieri.

Il camionista era fermo, in pausa pranzo, nella zona A.S.I. di Giugliano a bordo del proprio tir, quando è scattato l'allarme.

La stalker è la sua ex compagna, una 50enne napoletana, sottoposta alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa con braccialetto elettronico. L'uomo, un 47enne di Marano, ha subito chiamato e chiesto aiuto al 112. Pochi minuti e la gazzella dell'Arma ha raggiunto la zona industriale. La donna, in sella a uno scooter, era poco distante dall'autoarticolato, a circa 200 metri, ferma che osservava il tir. I carabinieri l'hanno arrestata, è ora in attesa di giudizio e dovrà rispondere del reato di violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa.



