Operazione 'alto impatto' al Parco Verde di Caivano

Stamattina circa 150 operatori delle diverse forze dell'ordine hanno eseguito numerose perquisizioni a Caivano, e in particolare nell'area del Parco Verde.

Arrestato un 27enne, per detenzione abusiva di arma da fuoco e relativo munizionamento, il tutto rinvenuto in un doppiofondo ricavato all'interno di un armadio - l'uomo era già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per i medesimi reati - mentre, un 23enne è stato arrestato per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno sequestrato diverse quantità di sostanze stupefacenti, hashish, cocaina e crack, oltre a diverso materiale per il confezionamento, diversi sistemi Dvr (impianto di videosorveglianza) e banconote di vario taglio; effettuati controlli finalizzati alla verifica del rispetto delle norme del Codice della Strada.

L'attività congiunta ha visto la partecipazione del personale della Squadra Mobile di Napoli, del Commissariato di Afragola e Acerra, dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del Reparto Prevenzione Crimine Campania; dei Carabinieri del gruppo Castello di Cisterna, della Squadra di Intervento Operativo e delle Aliquote di Pronto Intervento nonché degli operatori della Guardia di Finanza con il Gruppo Pronto Impiego, del Gruppo di Frattamaggiore e del Nucleo di Polizia economico-finanziaria. Il servizio in questione, inoltre, ha visto la partecipazione di personale della Polizia Metropolitana e dei Vigili del Fuoco.



