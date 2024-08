Nuoto: a Torre del Greco arriva "Aspettando la Capri-Napoli"

La Capri-Napoli trofeo Farmacosco, la gara di nuoto di fondo più prestigiosa al mondo e in programma sabato 7 settembre, vivrà quest'anno un'importante anteprima a Torre del Greco. E tra i protagonisti è annunciata anche la presenza, in qualità di testimonial, di Massimiliano Rosolino.

Si tratta dell'iniziativa denominata "Aspettando la Capri-Napoli", voluta dall'amministrazione guidata dal sindaco Luigi Mennella e dalla consigliera comunale delegata allo sport Valentina Ascione, che si terrà giovedì 5 settembre alle ore 17 presso il lido Miramare di via Litoranea.

Sarà qui che già dalle ore 16 gli iscritti alla 59esima edizione della maratona del golfo giungeranno a Torre del Greco, prima per allenarsi e poi per cimentarsi in una prova sprint sulla distanza di un miglio, con partenza e arrivo proprio nelle acque antistanti il Miramare. L'organizzazione per conto del Comune è curata dalla società Eventualmente Eventi & Comunicazione di Luciano Cotena: "Con la prova sprint della storica Capri-Napoli di nuoto - afferma il sindaco Luigi Mennella - Torre del Greco si conferma città attenta allo sport. Un aspetto che la nostra amministrazione ha inteso portare avanti sin dal suo insediamento e che, oltre a regalare importanti iniziative nazionali e internazionali, ci porterà nelle prossime settimane ad avviare i lavori per la realizzazione di una piscina comunale e di un palazzetto dello sport, implementando l'impegno finalizzato alla realizzazione del nuovo stadio".

"È con immenso piacere - aggiunge la consigliera comunale Valentina Ascione - che salutiamo gli atleti della Capri-Napoli, eroi del mare che anche quest'anno, come avviene ormai da 59 edizioni, copriranno a nuoto i 36 km che separano l'isola Azzurra dalle acque del Molosiglio. Un'impresa, quella compiuta da questi straordinari sportivi, nella quale si inserisce a pieno titolo anche la città di Torre del Greco. Abbiamo infatti deciso di ospitare nelle nostre acque, con base al lido Miramare, la gara sprint, prova che vedrà protagonisti i nuotatori che poi si sfideranno nella maratona del golfo. Una manifestazione che si inserisce a pieno titolo nel novero delle iniziative sportive promosse dall'amministrazione: siamo certi che i protagonisti della Capri-Napoli sapranno regaleranno tante emozioni agli sportivi torresi".





