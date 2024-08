Marito violento allontanato nell'Avellinese

Maltrattamenti in famiglia aggravati dalla presenza del figlio minorenne e lesioni aggravate: un 34enne di Grottaminarda, in provincia di Avellino, residente ad Ariano Irpino, è stato raggiunto da un'ordinanza cautelare di divieto di avvicinamento alla moglie emessa dal Gip del Tribunale di Benevento su richiesta della Procura.

L'uomo non ha dato il suo consenso ad indossare il braccialetto elettronico e nei suoi confronti è scattato anche il divieto di dimora ad Ariano Irpino. Era stata la moglie a presentare denuncia: da anni subiva aggressioni, minacce e ingiurie riscontrati nelle indagini svolte dai carabinieri di Grottaminarda.



