Manfredi, al centrosinistra gente chiede unità e speranza

"Il centrosinistra deve saper essere testardamente unitario, capace di mettere insieme le sue tante anime per tornare al governo". Lo ha detto il sindaco metropolitano di Napoli, Gaetano Manfredi, parlando alla Festa dell'Unità di Procida.

"Oggi servono connessioni, comunità, stare insieme, le persone ci chiedono unità e speranza. Se non stiamo insieme non si va da nessuna parte", ha ricordato. "L'autonomia è una legge contro la storia e contro le persone, un modo di vedere la realtà con egoismo, con la difesa dei privilegi. La battaglia non viene fatta da un Sud povero contro un Nord ricco. ma da una grande democrazia consapevole che solo un'Italia unita può darci forza e speranza per il futuro. Con un paese diviso anche il Nord si indebolisce, perciò tanti anche in quelle regioni firmano per il referendum", secondo Manfredi. "Il nostro paese non vuole divisioni ma speranza. Il Pd deve essere il perno di una grande alleanza progressista con un progetto che guardi al futuro con speranza. La gente ci chiede salute, con la difesa di un servizio sanitario nazionale che sia sempre più vicino ai bisogni di chi si sente abbandonato. E ci chiede lavoro: le statistiche dicono che aumenta, ma deve essere dignitoso e giusto, con un salario degno".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA