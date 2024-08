In fuga a 200km orari lanciano contro Cc un crick e pneumatico

Corsa a più di 200 km orari sull'Asse Mediano, nel Napoletano, durante la quale persone incappucciate a bordo di un'auto lanciano contro i carabinieri un crick ed un pneumatico.

La gazzella della sezione radiomobile della locale compagnia sta percorrendo l'Asse Mediano quando nota all'altezza dello svincolo "Villa Literno" un'Alfa Romeo 156. In auto ci sono cinque persone incappucciate e i carabinieri intimano l'Alt.

Inizia così un lungo inseguimento ad una velocità che raggiunge i 220 km/h tra manovre pericolose e tentativi di speronamento da parte dei fuggitivi in danno dei carabinieri. Durante la folle corsa i carabinieri si vedono lanciare diversi oggetti che non riescono a colpire né i militari né pedoni o automobilisti.

L'Alfa Romeo è riuscita a fuggire ma le indagini sono in corso e i carabinieri sono sulle tracce dei colpevoli.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA