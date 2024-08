Costiera, la serie thriller con Williams e Giannetta

Un thriller ambientato nell'assolata costiera amalfitana con un cast internazionale capitanato da Jesse Williams, attore di Grey's Anatomy, più recentemente visto in Only Murders in the Building, ma che vede tra i suoi protagonisti anche tra gli attori italiani Maria Chiara Giannetta e Pierpaolo Spollon (che si riuniscono dopo le due stagioni di Blanca), Tommaso Ragno e Antonio Gerardi. È Costiera, la prima serie Original italiana ad essere girata in inglese e prodotta in Italia, diretta dal premio Emmy Adam Bernstein (Breaking Bad, Fargo, Scrubs, Masters of Sex, Orange is the New Black, Shameless) e da Giacomo Martelli, disponibile su Prime Video nel 2025. Allo show si aggiungono Sam Haygarth, Amanda Campana, Alejandra Onieva e Jean-Hugues Anglade. Costiera è scritta da Elena Bucaccio (responsabile editoriale di Lux Vide) e Francesco Arlanch, la serie è co-prodotta da Amazon Studios e da Luca Bernabei per Lux Vide, una società del gruppo Fremantle. Daniel De Luca (Jesse Williams) è un ex marine di origini italiane che torna nel paese della sua infanzia per lavorare come problem solver in uno dei più lussuosi hotel del mondo, sulla costa di Positano. Oltre a risolvere i problemi dei facoltosi ospiti dell'albergo, Daniel è anche sulle tracce di Alice, una delle figlie del proprietario, scomparsa un mese prima. L'uomo deve fare tutto il possibile per riportarla a casa, ma affrontare coloro che hanno rapito la ragazza sarà una sfida più grande di qualsiasi problema che Daniel abbia mai affrontato.

Prime Video detiene i diritti esclusivi di Costiera in Italia, Francia, Spagna e Portogallo, mentre Fremantle si occuperà delle vendite globali in tutti gli altri territori.





