Vittoria Puccini a Fabula, per la prima volta faccio la cattiva

«Al mio cuore fa bene essere qui con voi. Trovo questa iniziativa stupenda che dà a noi adulti la speranza che le nuove generazioni possano fare qualcosa di buono e importante». Con le parole di Vittoria Puccini (intervenuta ieri) i dreamers della 14esima edizione del Premio Fabula (in programma a Bellizzi fino a lunedì 2) hanno archiviato una nuova esaltante giornata in Arena Troisi.

L'attrice, pienamente a suo agio tra i ragazzi, ha risposto con garbo e simpatia a tutte le domande. «Ogni ruolo è difficile, ma mi piace che lo sia. Adesso per esempio mi sono cimentata in un ruolo molto distante da me. Per la prima volta faccio la cattiva, anzi sono proprio perfida in Incanto, una favola tra l'altro di Pierpaolo Paganelli. Circondata dai bambini ho dovuto fingere di odiarli. È stato complicatissimo perché molto distante da me. Sono diventata mamma molto presto, a 25 anni. Io e mia figlia siamo cresciute insieme tra set e palcoscenico. I primi tempi sono stati avventurosi ma divertenti. Ho sempre voluto accompagnarla io all'asilo anche se con poche ore di sonno», ha confessato.

E i creativi sono già pronti per un nuovo tam tam di incontri.

Oggi con Giulia Sara Salemi e Francesco Montanari, domani, sabato 31 agosto, con Martin Castrogiovanni, ex rugbista a 15 e conduttore televisivo italiano di origine argentina.

Soprannominato Castro, insieme a Sergio Parisse è stato il terzo giocatore a raggiungere le cento presenze nella nazionale italiana, preceduto soltanto da Alessandro Troncon e Andrea Lo Cicero.

Prima di big Castro arriverà anche Iris Ferrara per presentare il suo libro "Osso di seppia". A seguire Giuseppe Fiamingo, calabrese, eletto come migliore professore d'Italia per i progetti scientifici dalla Sila al Giappone.

Per la precisione, Fiamingo, docente del Liceo scientifico "Fratelli Vianeo" di Tropea, è il vincitore della quinta edizione del premio Atlante Italian Teacher Award, quale miglior insegnante italiano per la categoria Scuole secondarie di secondo grado. Il riconoscimento, promosso da United network con Repubblica@Scuola e in partnership con la Varkey Foundation, è assegnato ai progetti più innovativi, inclusivi e originali elaborati dagli insegnanti e portati avanti con gli allievi. Ma, soprattutto, è un premio che punta a riconoscere il valore e il ruolo sociale degli insegnanti e a promuovere le buone pratiche sviluppate all'interno delle scuole italiane.

E come ogni anno, passerà a salutare i ragazzi anche S.E. Mons.

Andrea Bellandi, Arcivescovo della Diocesi Salerno - Campagna - Acerno.

Domani sera, alla conduzione dello spettacolo in Piazza del Popolo, torna il giornalista de Le Iene e scrittore Gaetano Pecoraro. «Non vedo l'ora di tornare e sentire cosa hanno da dire i ragazzi del Fabula», anticipa Pecoraro.



