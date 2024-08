Rubano barca, inseguimento in mare e recupero

Rubano un battello navale ma vengono scoperti della Guardia Costiera. Inseguimento in mare e recupero dell'imbarcazione. È accaduto oggi lungo il litorale compreso tra Torre del Greco e Torre Annunziata, dove il personale della Guardia Costiera di Torre del Greco, Torre Annunziata e Castellammare di Stabia è riuscito a sventare il furto di un battello pneumatico di grossa cilindrata individuato a poca distanza dalla scogliera di Santa Maria la Bruna di Torre del Greco, battello rubato a Ischia la notte precedente.

Sul posto intervenivano immediatamente una pattuglia via terra e una motovedetta della Capitaneria di Torre del Greco, che intercettava il gommone con a bordo due occupanti. I due si lanciavano in manovre spericolate, anche in zone riservate alla balneazione, nel tentativo di eludere il controllo e l'alt intimato loro dalla Guardia Costiera. Il comandante della motovedetta riusciva ad evitare la fuga dei due verso il largo, costringendoli a riparare verso terra in direzione Torre Annunziata dove, in località Capo Uncino, abbandonavano il mezzo tra gli scogli e si allontanano furtivamente con l'aiuto di un complice.

Gli ufficiali di polizia giudiziaria di Torre del Greco, acquisita ogni informazione utile, procedevano, con il supporto dei colleghi di Torre Annunziata e Castellammare di Stabia, al recupero del gommone, che veniva condotto nel porto di Torre Annunziata prima di essere restituito al legittimo proprietario.

Le attività d'indagine proseguono per provare ad identificare gli autori del furto.





