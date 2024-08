Rifiuti, deposito illegale finisce su pagina Fb del sindaco

Lo sversamento illegale di rifiuti in strada finisce sulla pagina facebook del sindaco.

Accade a Ercolano (Napoli) dove Ciro Buonajuto, primo cittadino e vicepresidente nazionale di Anci, oggi ha postato alcune foto che riprendono un uomo intento, in pieno giorno, a disfarsi di rifiuti in via Roma, individuato e poi denunciato grazie alle telecamere di videosorveglianza. "Invito tutti a fare la propria parte, segnalando prontamente qualsiasi atto di inciviltà, affinché insieme possiamo proteggere e valorizzare la nostra bellissima Ercolano" scrive il sindaco annunciando che non smetterà mai di segnalare chi deturpa "la bellezza della nostra città".

E due giorni fa sulla pagina è finita una foto che riprende un uomo con un grosso bustone di immondizia, accanto ad altri rifiuti su via Benedetto Cozzolino. Un gesto che ha suscitato l'ira del sindaco: "Tutto questo fa rabbia! Questi comportamenti sono inaccettabili. Continuo a leggere di lamentele sui social contro l'amministrazione e contro chi deve occuparsi della pulizia delle strade" ha scritto sulla pagina fb "Poi dobbiamo fare i conti con chi continua a gettare la spazzatura fuori orario e in modo illegale su via Benedetto Cozzolino. Il tuo menefreghismo rovina il nostro quartiere e mette a rischio la salute di tutti. Vergognati!" (ANSA)

