Erri De Luca diventa cittadino onorario di Agerola

Lo scrittore Erri De Luca riceverà la cittadinanza onoraria di Agerola il prossimo 3 settembre. Un riconoscimento ufficiale che sancisce il profondo legame che unisce lo scrittore alla splendida realtà della Costiera Amalfitana.

Da anni ospite fisso ad Agerola, De Luca ha trovato in questo borgo un'ispirazione profonda, celebrata nel suo romanzo "Montedidio" e nelle emozionanti parole incise su una targa apposta sul Sentiero degli Dei.

"Gli dei sono stati ridotti a mitologia. Il loro nome qui resta legato a un sentiero, uno strascico regale di bellezza", recita l'epigrafe, a testimonianza del connubio che lo scrittore ha instaurato con questo luogo.

"Erri de Luca, da anni ospite amato ad Agerola, ha saputo cogliere l'anima della nostra terra, esprimendola in tutta la sua bellezza con eleganza e maestria", sottolinea il sindaco di Agerola Tommaso Naclerio.'Montedidio' rappresenta uno straordinario inno alla nostra comunità. La targa sul Sentiero degli Dèi è un ulteriore tassello di questo mosaico di affetto.

Con la cittadinanza onoraria, vogliamo celebrare non solo un grande scrittore, ma anche un amico che ha contribuito a far conoscere la nostra Agerola nel mondo".

Il conferimento della cittadinanza onoraria, deciso all'unanimità dal Consiglio Comunale di Agerola, si inserisce nel contesto del Festival Agerola Sui Sentieri degli Dèi, giunto alla sua 13esima edizione. Un evento che celebra l'incontro tra musica, natura e arte, e che quest'anno vedrà De Luca protagonista. Nell'ambito della serata sarà presentato anche il video "L'Età Sperimentale" testo di Erri De Luca e regia di Marco Zingaretti.



