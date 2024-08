Denunce, sanzioni e cantieri chiusi nell'Avellinese

Sei persone sono state denunciate dai carabinieri nel corso dei controlli in cantieri edili del Vallo di Lauro, in provincia di Avellino, per inosservanza alle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. I militari, insieme al Nucleo Ispettorato del Lavoro, hanno disposto anche la sospensione dei lavori e sanzionato i titolari delle ditte con 50 mila euro. Nove i cantieri sottoposti ai controlli. Le inadempienze fanno riferimento alla formazione sanitaria dei lavoratori, all'assenza del coordinatore della sicurezza e alla omessa verifica degli impianti di sicurezza. Nella stessa operazione di controllo del territorio, i carabinieri hanno fermato e denunciato a Chiusano san Domenico tre persone, residenti in provincia di Napoli, a bordo di un camion carico di rifiuti ferrosi e elettrodomestici trasportati senza alcuna autorizzazione. Indagini sono in corso per risalire al luogo dove sono stati prelevati e sui siti dove sarebbero poi stati smaltiti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA