Controlli dei Carabinieri a Giugliano

Controlli serali per i carabinieri della compagnia di Giuliano in Campania che hanno setacciato la città a nord di Napoli grazie anche al contributo del Nucleo Ispettorato del Lavoro e della Squadra di Intervento Operativo.

Identificate 89 persone e controllati 64 veicoli. Diverse le sanzioni al codice della strada: 8 per guida senza casco, 11 per guida senza assicurazione, 12 sanzioni per guida senza revisione e nove multe per guida senza patente per un totale di 60mila euro.

Durante le operazioni è stato arrestato, in forza a un ordine di carcerazione emesso dall' autorità giudiziaria, un 37enne del posto. L'uomo dovrà scontare la pena della reclusione di due anni, otto mesi e 10 giorni di reclusione per una rapina commessa nel 2022.

Non sono mancate le perquisizioni personali durante le quali un 38enne del posto è stato sorpreso in possesso di un coltello a serramanico lungo 20 cm. L'uomo è stato denunciato. Sono 5 i ragazzi segnalati alla Prefettura perché trovati con modiche quantità di hashish.

Controlli anche agli esercizi commerciali. Denunciata la titolare di una nota pizzeria per mancata visita medica dei lavoratori e omessa formazione dei lavoratori. Controllati 4 lavoratori, di cui 3 risultati "in nero" ed elevate sanzioni per 14mila euro. L'attività imprenditoriale è stata sospesa



