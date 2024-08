Alla Sanità arte tra volti abitanti e incontri internazionali

E' il progetto "I volti di una Comunità" a inaugurare la nuova stagione al Rione Sanità di Napoli che dal 3 settembre nelle strade e nei beni comuni rigenerati e restituiti alla collettività ospiterà foto dei volti della gente del quartiere, che sono diventati i primi protagonisti del processo di rigenerazione territoriale che caratterizza oggi il Rione. Il progetto vede artisti internazionali a confronto nell'iniziativa espositiva e artistica a cura delle cooperative La Paranza in collaborazione con La Sorte, curato dall'artista Giuliana Conte e finanziato dal Comune di Napoli sull'avviso pubblico per la realizzazione di progetti espositivi di arte contemporanea nel 2024.

Protagonista quindi la comunità, in primo luogo con i suoi giovani, a rappresentare a tutti gli effetti una vera "comunità di patrimonio", così come definita dalla Convenzione di Faro.

Grazie alle numerose installazioni, la cooperativa La Paranza e la cooperativa La Sorte continueranno l'opera di coinvolgimento della comunità del quartiere già avviata con il recupero, la riapertura e la valorizzazione della chiesa di Santa Maria Maddalena ai Cristallini. "Si conferma con questo progetto - spiega Sergio Locoratolo, coordinatore delle politiche culturali del Comune di Napoli - l'attenzione che l'Amministrazione Manfredi riserva a tutto il territorio, nell'ottica del policentrismo urbano. In particolare, nella terza municipalità, lo scorso anno con Napoli Collinare abbiamo valorizzato le ville e le peculiarità di un territorio sconosciuto ai più. A inizio luglio, abbiamo promosso e finanziato la prima edizione di SàFF - Sanità Film Festival. Ora è la volta de "I volti di una comunità", un progetto di arte contemporanea in cui protagonista è proprio la gente del Rione Sanità".

Martedì 3 settembre alle ore 18:30 nella chiesa di Santa Maria Maddalena ai Cristallini si terrà il primo dei tre seminari condotti dall'artista e curatrice Giuliana Conte, visual artist con sede tra Las Palmas de Gran Canaria e San Potito Sannitico, che in carriera ha lavorato nella cooperazione internazionale in Africa e nella pianificazione culturale e ha collaborato con il fotografo Oliviero Toscani nel progetto Terremoto, concentrandosi sulla consapevolezza che si ha della mafia e sull'uguaglianza di genere in Sicilia. Nel 2012, ha co-fondato il gruppo Blee con Tono Cruz, creando progetti artistici partecipativi che mescolano pittura e fotografia. Nei suoi incontroici si confronterà con artisti internazionali sul tema della partecipazione attiva di organizzazioni e comunità locali nei processi di rigenerazione territoriale e vedrà la partecipazione del messicano Javier Ornelas Huerta e della spagnola Elia Verona, mentre il 6 settembre ci sarà l'incontro di Giuliana Conte con l'artista vietnamita Linh Trinh e il 21 ottobre con l'artista sartoriale napoletano Salvatore Criscitiello. Il progetto prevede anche la realizzazione di 6 incontri sul tema "Luoghi, arte e comunità" che hanno l'obbiettivo di coinvolgere e sensibilizzare la città: i laboratori, a cura della Cooperativa La Sorte, sono rivolti a giovani napoletani e si svolgeranno nella chiesa di S. Maria Maddalena ai Cristallini con la prima edizione l'8, il 22 e il 29 ottobre e la seconda il 5, il 12 e 19 novembre a cui ci si iscrive inviando una mail a info@lasorte.it.



