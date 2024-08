A Pioppi la Summer School 2024 per Biologi Marini

Il Museo Vivo del Mare di Pioppi, in collaborazione con la Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli, annuncia l'avvio di un corso di formazione per Biologi Marini, che si terrà dal 2 al 6 settembre prossimi nella storica sede di Palazzo Vinciprova a Pioppi. Il corso si articolerà in cinque giorni di intense attività che includeranno lezioni frontali, immersioni subacquee e sessioni di laboratorio.

La conferenza di apertura si terrà nella sede del Museo Vivo del Mare di Pioppi il 2 settembre alle ore 10. Saranno presenti: Stefano Pisani Sindaco di Pollica, Giuseppe Coccorullo Presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Michele Buonomo di Legambiente Campania e Valerio Calabrese Direttore del Museo della Dieta Mediterranea.

Le lezioni frontali e le attività di laboratorio avranno luogo presso il Museo Vivo del Mare "MUSea", situato nel suggestivo Palazzo Vinciprova di Pioppi, nel comune di Pollica e presso il Centro Velico di Pioppi.

Le attività di campo, che prevedono immersioni subacquee, si svolgeranno nell'Area a Tutela "la Punta" di Pioppi, all'interno del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Il corso sarà diretto da Luigi Valiante, Direttore Scientifico del Museo Vivo del Mare di Pioppi, e coordinato da Paolo Fasciglione, ricercatore della Stazione Zoologica di Napoli e vedrà la partecipazione di docenti universitari, ricercatori esperti e di personale tecnico-scientifico qualificato. Il focus del corso è dedicato allo studio delle praterie di Posidonia oceanica, un ecosistema chiave del Mediterraneo, protetto per la sua cruciale funzione ecologica, che include la produzione di ossigeno e la protezione delle coste. Tuttavia, queste praterie sono estremamente vulnerabili, soprattutto a causa delle attività antropiche che minacciano il fondale marino, rendendo essenziale la conoscenza e l'applicazione di tecniche di monitoraggio efficaci per la loro salvaguardia.

Il corso si propone di fornire ai partecipanti le competenze necessarie per operare nell'ambito dell'ecologia marina e per approfondire le conoscenze acquisite durante gli studi universitari. Sarà un'occasione unica per applicare sul campo le nozioni teoriche acquisite, attraverso l'uso della metodologia PREI (Posidonia Rapid Easy Index), un metodo di indagine dello stato delle praterie di Posidonia oceanica sviluppato secondo le linee guida nazionali dell'ISPRA.

Il programma del corso sarà suddiviso in quattro moduli principali: studio, analisi e monitoraggio; attività di campo; attività di laboratorio; elaborazione dei dati di campionamento.

Questo corso rappresenta una risorsa preziosa per chi desidera intraprendere una carriera nell'ecologia marina o per chi intende approfondire ulteriormente le proprie conoscenze in questo campo.



