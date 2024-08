Tredicenne muore in piscina nel Salernitano

Tragedia questa mattina nel Salernitano: un ragazzino di 13 anni è morto mentre si trovava in una piscina di un agriturismo a Padula, località del Cilento.

Ancora da chiarire le cause del decesso.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina e personale medico.

Non è ancora chiaro se il ragazzo sia morto per un malore o in seguito a un incidente. I militari dell'Arma stanno ricostruendo la dinamica di quanto accaduto, ascoltando anche le persone presenti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA