Solennità di S. Maria di Montevergine, messa con il card. Zuppi

Il 1 settembre la Comunità Benedettina di Montevergine celebra la solennità di S. Maria di Montevergine. Domenica alle ore 11,00, sarà officiata la Messa in onore della Madonna all'interno della Basilica Cattedrale del Santuario di Montevergine che sarà presieduta dal cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana.

Nel corso dei secoli la festa liturgica dedicata alla Madonna di Montevergine si celebrava l'8 settembre, giorno della Natività di Maria. Tuttavia i padri benedettini del santuario, nell'avvertire l'esigenza di una festa propria in onore della Madonna venerata sotto il titolo di Montevergine, con la chiara finalità di accrescerne sempre più il culto, nel 1742, ottennero dalla Sacra Congregazione dei Riti e dal papa Benedetto XIV il riconoscimento al 1 settembre.

Il mese di settembre da sempre rappresenta un periodo di grande affluenza di pellegrini e visitatori. In particolar modo riprendono numerosi , i pellegrinaggi organizzati da numerosi comuni campani e non solo. Sono tanti i pellegrini che percorrono a piedi il sentiero che, dai comuni pedemontani, s'inerpicano fino al santuario.

"La ricorrenza di Maria Santissima di Montevergine rinsalda il legame tra le Istituzioni civili e religiose e ribadisce l'importanza di una comunità monastica sempre più ' accogliente e missionaria ,al suo interno e all'esterno, con uno sguardo privilegiato al mondo giovanile. La festa della nostra comunità mira ad accrescere la gioia della collettività ed il sentimento di fede ed identità di noi cristiani", afferma l 'abate di Montevergine Riccardo Luca Guariglia.



