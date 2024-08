Settembre a Palazzo Reale, musica, eventi e incontri

Palazzo Reale e Villa Pignatelli, i due luoghi della cultura napoletani recentemente associati sotto la direzione di Mario Epifani, presentano un ricco calendario di eventi per il mese di settembre.

L'ultimo giorno del mese di agosto a Palazzo Reale si chiude con l'iniziativa "Un Sabato da Re", l'apertura straordinaria serale dalle ore 20.00 alle ore 24.00 (ultimo ingresso ore 23.00) al costo di 5 euro.

Il mese di settembre si apre, invece, con la consueta iniziativa del ministero della Cultura "Domenica al Museo". Come in tutti i musei italiani l'accesso sarà gratuito sia a Palazzo Reale sia a Villa Pignatelli, la storica dimora della Riviera di Chiaia.

A Palazzo Reale, dove è regolarmente aperto il Museo della Fabbrica, inaugurato lo scorso 15 luglio, sarà visitabile anche la mostra temporanea che implementa il racconto della costruzione e delle trasformazioni della reggia "Quattro secoli di storia. La fabbrica di Palazzo Reale", nella Galleria del Genovese, al termine del percorso di visita, prorogata, dopo il successo estivo, fino al prossimo 29 ottobre.

Anticipata, invece, al 14 settembre l'iniziativa "Il sabato dei depositi. Visite guidate ai depositi di arredi e opere d'arte di Palazzo Reale" che solitamente si svolge il terzo sabato del mese. Il personale del Museo accompagnerà i visitatori nel laboratorio di restauro e al deposito quadri. Le visite saranno effettuate per gruppi di massimo 25 persone alle 10.00 e alle 11.30 su prenotazione con un costo di 3 euro, oltre al biglietto d'ingresso al museo.

In programma nel Cortile d'Onore quattro serate (il 7, 8, 10 e 11 settembre) che celebrano due leggendari coreografi con lo spettacolo che chiude la Stagione di Danza 23-24 del Teatro di San Carlo: La danza francese da Serge Lifar a Roland Petit. "Già in passato il Cortile d'Onore ha ospitato concerti ed eventi in collaborazione col Teatro di San Carlo - dichiara il direttore Mario Epifani - ma a settembre per la prima volta sarà protagonista il balletto. L'iniziativa rafforza il legame storico tra la reggia e il teatro fondato da Carlo di Borbone nel 1737, rinnovando una tradizione in cui architettura, arte, musica e teatro si fondono e il palazzo diventa sontuosa scenografia naturale per uno spettacolo che celebra due coreografi del secolo scorso". Info e prenotazioni www.teatrosancarlo.it Infine, venerdì 28 e sabato 29, in occasione delle Giornate europee del Patrimonio, sarà aperto per la prima volta al pubblico, dopo il restauro, il Belvedere del Palazzo Reale.

Incastonato sul tetto dell'ala che affaccia sul Molosiglio, spazio esclusivo che offre ai visitatori la possibilità di ammirare uno straordinario panorama sul Golfo di Napoli con una prospettiva unica. Un itinerario inusuale attraverso i sottotetti condurrà al Belvedere, mai aperto al pubblico da quando fu costruito alla metà dell'Ottocento. Le visite, su prenotazione, sono in programma alle ore 10.00, 11.00, 12.00 e nel pomeriggio alle 15.00, 16.00, 17.00 (massimo 24 persone per turno). Il costo del biglietto per il Belvedere per la visita guidata è di 10 euro, mentre costerà 20 euro il biglietto comprensivo della visita del Museo (Appartamento di Etichetta, Museo Caruso, Galleria del Tempo).

A Villa Pignatelli i primi tre sabati del mese (7, 14 e 21 settembre) sono in programma incontri di fotografia in occasione del "Napoli Photo Festival". Gli appuntamenti, che si terranno alle ore 10.00 e alle 11.30, vedranno protagonisti Fabio Donato e Yvonne de Rosa, Monica Biancardi e Cristina Cusani con Dafne Salis, Gianni Fiorito e Barbara Iodice.

Domenica 22 e domenica 29 settembre alle ore 11.00, nella veranda della storica dimora, riprendono i concerti "Musica in villa" a cura dell'Associazione musicale "Maggio della musica", con protagonisti due dei quattro giovani talenti che partecipano al contest di pianoforte selezionati in Italia, Giancarlo Grande e Simone De Nicolò.



