Scuola Superiore Meridionale, al via l'orientamento

Con il tema 'Le risorse dell'incertezza', al via il 2 settembre presso la Chiesa dei SS.

Marcellino e Festo la settimana di orientamento della Scuola Superiore Meridionale. Saranno cinque giornate tematiche di studio e vita comunitaria per 134 studenti provenienti da tutta Italia iscritti all'ultimo anno delle scuole medie superiori che hanno risposto al bando di selezione.

La SSM è l'unica Scuola Superiore ad Ordinamento Speciale del Sud Italia e tra le poche che erogano un'offerta formativa estesa anche alle attività pre-dottorali. Un'occasione per sperimentare gratuitamente sul campo metodo, ritmi e opportunità di studio attraverso lezioni magistrali e seminariali, visite guidate presso centri di eccellenza e siti archeologici accompagnati dai docenti della SSM.

"Viviamo in un'epoca di incertezze - si spiega nelle linee elaborate dal comitato scientifico presieduto dal prof. Arturo De Vivo, responsabile della SSM - Quasi ogni giorno il sistema dell'informazione segnala con allarme fenomeni e dinamiche di cui sembra difficile se non impossibile controllare gli effetti.

Il sistema climatico, le tensioni politiche, i conflitti armati, il mondo del lavoro: in tutti i principali campi dell'attività umana ci sembra difficile prevedere come sarà il nostro futuro.

Ma siamo sicuri che l'incertezza non sia anche un'enorme risorsa? Non è forse vero che le stagioni dei grandi cambiamenti hanno sempre dovuto riorganizzare il loro modo di pensare la realtà per affrontarla in maniera adeguata?".

Nella giornata inaugurale, alle 16.30, moderatore Arturo De Vivo, lezioni magistrali di Andrea Graziosi (Storia) e Marco Pozzetta (Matematica). Si proseguirà il 3 settembre nell'Aula Magna della Società Nazionale di Scienze, Lettere e Arti (via Mezzocannone, 8) moderatore Nadia Rega con Iunio Iervolino, (Ingegneria), Paola Italia (Cultura conte,poranea), Michelino De Laurentiis (Medicina). Il 4 settembre visita al Tigem e lezioni, moderatore Brunella Franco, di Manuela Morleo (Genetica), Nadia Rega Chimica), Luigi Maria Sicca (Diritto). Il 5 settembre dopo la visita al parco archeologico di Cuma, lezioni moderate da Andrea Mazzucchi: per la Fisica di Francesco Tafuri, per la Filologia di Marilena Maniaci. Il 6 settembre Seminari presso Dipartimento di Studi Umanistici ed evento conclusivo a Villa Ferretti (Bacoli) con lezioni, moderate da Giancarlo Alfano, e tenute dal Relatore Area Umanistica Paola D'Agostino, e per l' Area Scientifico-Tecnologica da Aldo Zollo (Sismologia).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA