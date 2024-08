San Carlo con la danza francese nel cortile di Palazzo Reale

Il Teatro di San Carlo riprende dopo la pausa estiva dal Cortile d'Onore di Palazzo Reale con la danza francese da Serge Lifar a Roland Petit, chiusura della Stagione 23-24 che celebra due leggendari nomi della coreutica, sabato 7 a mercoledì 11 settembre per quattro repliche (ore 20m30). Lo spettacolo, produzione del Teatro dell'Opera di Roma, vedrà impegnate Étoiles, Solisti e Corpo di Ballo del Lirico napoletano, la cui direzione è affidata a Clotilde Vayer, orchestra diretta da Jonathan Darlington.

"Già in passato il Cortile d'Onore ha ospitato concerti ed eventi in collaborazione col Teatro di San Carlo - dichiara il direttore di Palazzo Reale Mario Epifani - a settembre per la prima volta sarà protagonista il balletto. L'iniziativa rafforza il legame storico tra la Reggia e il Teatro fondato da Carlo di Borbone nel 1737, rinnovando una tradizione in cui architettura, arte, musica e teatro si fondono e il Palazzo diventa sontuosa scenografia naturale per uno spettacolo che celebra due coreografi del secolo scorso".

"Di Lifar ho scelto uno dei suoi lavori non narrativi, Suite en blanc, e l'ho fatto con l'intento di mostrare la qualità della compagnia - spiega Vayer - È un balletto che non perdona la mediocrità, molto complesso non solo per i solisti, ma per l'intero Corpo di Ballo. Ho accostato, poi, due lavori di Roland Petit, L'Arlésienne e Le jeune homme et la mort. Petit è un grande coreografo narrativo: le storie che qui racconta riescono a far commuovere." Palazzo Reale e Villa Pignatelli, recentemente associati sotto la direzione di Mario Epifani, presentano un ricco calendario di eventi per il mese di settembre che si apre con la domenica gratuita anticipata nell'ultimo giorno del mese di agosto da 'Un sabato da Re', apertura serale dalle ore 20.00 alle ore 24.00.

La mostra 'Quattro secoli di storia. La fabbrica di Palazzo Reale' è stata prorogata fino al 29 ottobre. Anticipata al 14 settembre l'iniziativa "Il sabato dei depositi. Visite guidate ai depositi di arredi e opere d'arte". Il 28 e il 29 in occasione delle Giornate europee del Patrimonio sarà aperto per la prima volta al pubblico, dopo il restauro, il Belvedere del Palazzo Reale. A Villa Pignatelli i primi tre sabati del mese (7,14 e 21 settembre) incontri di fotografia in occasione del "Napoli Photo Festival", dalle alle ore 10.00 e alle 11.30 con Fabio Donato e Yvonne de Rosa, Monica Biancardi e Cristina Cusani con Dafne Salis, Gianni Fiorito e Barbara Iodice.

Domenica 22 e domenica 29 settembre alle ore 11.00 riprendono i concerti 'Musica in villa' a cura dell'Associazione musicale "Maggio della musica".



