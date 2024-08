La storica Via Krupp a Capri riaprirà tra una settimana

La storica Via Krupp, a Capri, chiusa al transito in seguito ai danni provocati da una tempesta il 21 agosto scorso, riaprirà tra una settimana. Sono infatti terminati i lavori di pulizia della strada e sono stati rimossi fango, terriccio e detriti caduti sui tornanti.

L'impresa Gheller, che cura la manutenzione dei tornanti e dei costoni ed è responsabile della sicurezza per il transito, lo ha comunicato al sindaco di Capri, Paolo Falco, che ha pubblicato sulla pagina istituzionale del Comune una nota con l'annuncio della prossima riapertura.

Secondo il sindaco, "per il controllo e per il ripristino di tutti i presidi di sicurezza sarà presumibilmente necessaria ancora una settimana di lavoro. Siamo fiduciosi che la storica strada possa essere riaperta al transito in brevissimo tempo".

Se le condizioni meteo resteranno stabili, turisti e vacanzieri la prossima settimana potranno dunque riattraversare gli storici tornanti che oltre un secolo fa vennero fatti costruire da Alfred Krupp, amante dell'isola cui volle legare il suo nome.



