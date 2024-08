'Dedicata a te', carta per famiglie in difficoltà a Ercolano

Nelle prossime settimane saranno consegnate circa 2700 carte 'Dedicata a te' alle famiglie beneficiarie, per l'acquisto di beni alimentari, carburante e abbonamenti al trasporto pubblico locale.

"Questa iniziativa rappresenta un aiuto per le famiglie della nostra comunità che si trovano in difficoltà economica. La Carta Dedicata a te è un sostegno concreto per affrontare le spese quotidiane" spiega Ciro Buonajuto, primo cittadino di Ercolano e vicepresidente nazionale di Anci. La Carta Dedicata a te, promossa dall'Inps, supporta le famiglie con Isee fino a 15mila euro, offrendo un sostegno economico, pari a 500 euro una tantum, per l'acquisto di beni alimentari, carburante e abbonamenti al trasporto pubblico locale.

"Sul sito internet del Comune di Ercolano è stata pubblicata la graduatoria dei beneficiari. Le famiglie interessate dovranno recarsi presso l'ufficio Protocollo del Comune di Ercolano a partire dal mese di settembre 2024 per ritirare il modulo da presentare allo sportello di Poste Italiane per ottenere la carta" conclude Buonajuto.

La Carta Dedicata a te non richiede una domanda da parte dei cittadini, in quanto l'Inps identifica i potenziali beneficiari basandosi sulle dichiarazioni dei redditi disponibili. Sono esclusi dal programma i single, le coppie senza figli e coloro che già ricevono altri aiuti statali come la NASpI, l'assegno di inclusione, l'indennità di mobilità e altri fondi di solidarietà. (ANSA)

Riproduzione riservata © Copyright ANSA