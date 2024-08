Calcio: McTominay a Napoli,in centinaia lo accolgono a aeroporto

Scott McTominay è arrivato a Napoli, accolto da centinaia di tifosi all'aeroporto di Capodichino. Il centrocampista scozzese acquistato dal Manchester United ha attraversato la folla, ascoltando i cori dei tifosi che hanno mostrato entusiasmo per l'uomo nuovo a centrocampo scelto dal tecnico Antonio Conte e dal direttore sportivo Giovanni Manna.

McTominay, 27 anni, ha già svolto a Manchester una serie di visite mediche e ora si è spostato all'Hotel Parker di Napoli dove ci sarà anche il medico del club azzurro per un nuovo controllo prima della firma del contratto.

Il centrocampista scozzese è cresciuto nelle giovanili del Manchester United e ha sempre giocato con il club britannico prima di questa nuova avventura a Napoli, che ha pagato 30 milioni per averlo. McTominay è atteso da Conte per i primi allenamenti e dovrebbe essere in panchina sabato nel match contro il Parma, insieme all'altro nuovo acquisto Lukaku.





