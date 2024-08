Acer, demoliti 75 abusi edilizi a Napoli

Prosegue l'intervento di riquali5icazione avviato da Acer Campania, l'agenzia per l'edilizia residenziale, nel Rione San Francesco a Napoli, un progetto che mira a restituire decoro e sicurezza a un territorio fortemente segnato da problematiche sociali e urbanistiche. Acer ha avviato la demolizione di circa 75 strutture abusive, tra cui ampliamenti di abitazioni, verande, balconi, box auto, cantinole e, in alcuni casi, interi edifici non conformi alle norme urbanistiche. Ricorda David Lebro, presidente dell'Agenzia: "L'operazione di demolizione delle strutture abusive, resa possibile grazie alla stretta collaborazione con la Procura, la Prefettura e la Regione Campania, dimostra ancora una volta l'importanza della sinergia tra le istituzioni nella tutela del nostro territorio. Questo impegno congiunto è fondamentale per difendere la sicurezza e il benessere dei cittadini, restituendo loro un ambiente urbano più sicuro e ordinato".



