Vigili del fuoco, ricerche dispersi con cani ed elicottero

"Le operazioni di ricerca delle due persone disperse stanno andando avanti da questa notte, anche con i cani, ma non è facile trovarle vista la devastazione che abbiamo trovato. Ora proseguiremo a cercarle anche con un elicottero per il sorvolo dall'alto dell'area della frana". Così il comandante dei vigili del fuoco di Caserta Paolo Massimi, che coordina le operazioni a Talanico, frazione collinare del comune di San Felice a Cancello (Caserta). Al Municipio di San Felice è invece in corso una riunione tecnica.

Sul territorio, a Talanico ma anche a San Felice stanno lavorando escavatori e bobcats per liberare le strade da detriti e fango. Tante persone stanno spalando da sole con le scope e altri strumenti.



