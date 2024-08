Sprint del Napoli, dopo Lukaku è caccia a Gilmour

(di Francesco Tedesco) Lukaku giunto a Napoli, McTominay in arrivo e caccia ancora a Billy Gilmour, mentre si riaprono la trattative per l'addio a Osimhen. Le ultime 48 ore del mercato sono di piena effervescenza per il Napoli, con Aurelio De Laurentiis che vuole consegnare al tecnico, Antonio Conte, una rosa davvero in grado di tornare a giocarsi la vetta con le top.

L'entusiasmo dei tifosi è cresciuto per l'arrivo in mattinata a Roma di Rumelu Lukaku, la 31enne stella che l'allenatore ha voluto per guidare l'attacco azzurro: il belga - già in bella mostra a San Gregorio Armeno tra le statuine del presepe - ha fatto le visite mediche e poi è giunto a Napoli, dove già domani Conte lo aspetta per l'allenamento a Castel Volturno per poi portarlo in panchina sabato sera contro il Parma. Lukaku è costato 30 milioni e ha accettato un triennale da 6,5 milioni l'anno, riducendolo rispetto agli anni precedenti per avere un ruolo di primo piano in serie A. Nel curriculum di Lukaku brillano i due anni all'Inter con Conte in panchina, dal 2019 al 2021, con 95 partite giocate e 64 gol realizzati. Anni di esaltaziome che il belga ha vissuto facendo 34 gol nella prima stagione e 30 nella seconda tra campionato e coppe. Un rendimento di alto livello che ha confermato anche lo scorso anno con la maglia della Roma, dove segnò 21 gol in 47 partite.

Conte sa di poter pretendere 25 reti quest'anno da Lukaku, in una stagione che per il Napoli è senza coppe europee. Dal canto suo il belga è pronto: sa costruire le azioni ideali in velocità e conta sugli assist di Kvaratskhelia, Politano e Neres.

Il presidente De Laurentiis non ha mai preso un giocatore di 31 anni: da Cavani a Higuain, da Mertens a Osimhen, il bomber più avanti con gli anni è stata la stella argentina, comprata dal Real Madrid a 26 anni per 40 milioni. In questa occasione, il patron ha accolto la richiesta di Conte venendo meno alle sue abitudini, ma vuole vedere i gol.

Intanto resta un'incognita di questa parte finale del mercato la cessione di Osimhen, che nelle intenzioni del Napoli avrebbe dovuto finanziare l'intera ricostruzione della squadra. I 130 milioni richiesti non arriveranno, ma dalla Bbc arrivano voci di riapertura della trattativa con il Chelsea a cui il nigeriano direbbe sì se l'offerta di ingaggio salisse, aprendo la trattativa finale con il Napoli che vuole almeno cento milioni.

Intanto prova a tornare all'assalto di Osimhen l'Al Ahli, pronto a offrire subito cento milioni al Napoli e 30 l'anno al giocatore, facendo traballare ora il no del bomber. Tornando alle certezze, a Napoli si aspetta per domani l'arrivo di McTominay dal Manchester United, acquisto da 25 milioni: il 27enne scozzese dovrà rafforzare il centrocampo ed è atteso per le consuete visite mediche prima della firma. Il club però nello sprint non rinuncia ad agganciare il 23enne Billy Gilmour, che il Brighton è ora pronto a cedere per 20 milioni, con la società azzurra che è disposta ad offrirne 15 e spera di chiudere al volo, dando un altro talento a Conte per il centrocampo.

Mercato convulso anche riguardo alle cessioni, con Gianluca Gaetano che va al Cagliari in prestito con riscatto obbligatorio e l'apertura della trattativa lampo con l'Atalanta per Raspadori. Dopo il passaggio di Koopmeiners alla Juventus, Gasperini vorrebbe il fantasista che ora ha pochi spazi in azzurro.

Calcio: Lukaku a Napoli, 300 tifosi lo accolgono

Trecento tifosi del Napoli hanno ricevuto il saluto di Romelo Lulaku dalla terrazza dell'hotel Parker di Napoli: è così che è stato accolto oggi l'attaccante belga, giunto in città dopo l'acquisto dal Chelsea. I tifosi aspettavano dal pomeriggio all'esterno dell'albergo e hanno urlato il suo nome all'arrivo della sua auto, entrata dal cancello dell'albergo. Dieci minuti dopo il bomber si è affacciato sulla terrazza dell'hotel salutando i tifosi azzurri che hanno urlato "Lukaku, Lukaku". L'attesa è ora per sabato sera, al Maradona, nel match contro il Parma.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA