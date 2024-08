Sanità: sindacati, cercare soluzione contro i licenziamenti

Si è svolto questa mattina un nuovo presidio davanti alla Regione Campania a Napoli del personale delle cooperative che svolgono servizi presso l'Asl Napoli 1, indetto da Cgil, Cisl e Uil. I segretari del settore sono stati ricevuti dall'assessore al Lavoro Antonio Marchiello e dal direttore generale per la tutela della salute Antonio Postiglione. I sindacati riferiscono che dalle autorità regionali è arrivata la conferma del percorso concorsuale con riserva di posti per gli aventi titolo per assumere una parte del personale Oss che rischia di perdere il posto di lavoro.

"Come sindacato - dicono al termine dell'incontro il segretario generale della Fp Cgil Campania Alfredo Garzi ed il segretario del comparto Marco D'Acunto - abbiamo posto il tema, urgente, della ricerca di una soluzione che eviti i licenziamenti, alcuni dei quali dovrebbero scattare già tra 15 giorni. Alla nostra richiesta è sortita la convocazione di un nuovo tavolo per la prossima settimana, con tutte le parti in causa, nel quale provare a definire percorsi che vadano in tal senso".

Resta da attendere da parte dei sindacati la data di convocazione e, intanto, che vengano formalizzate tutte le procedure di avvio del concorso unico regionale con la riserva dei posti.



