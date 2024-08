Richard Galliano 4 settembre protagonista a 'Sorrento classica'

Il fisarmonicista Richard Galliano il 4 settembre sarà protagonista a "Sorrento classica" il festival musicale internazionale diretto dal maestro Paolo Scibilia. L'artista propone il concerto 'Passion Galliano: Around Gershwin' "con cui - annunciano gli organizzatori - consegna al pubblico una melodia senza tempo. Un vero spirito libero nel mondo della musica, offre al pubblico un'odissea sonora dove i confini si sfumano e le epoche si mescolano tessendo un vibrante tappeto musicale dove l'anima di George Gershwin dialoga con la sua". Lontano dai vincoli e dalle etichette, questo album, si sottolinea, "celebra la libertà artistica e l'audacia creativa". La canzone diventa "l'intercessore privilegiato, vero tramite tra i due artisti, e si impone come filo conduttore di un dialogo intimo e toccante.

Le loro voci si uniscono, trasportate da una forza invisibile che risuona come un'ode all'amore".

"Passion Galliano" non è un viaggio solo intorno a Gershwin, ma anche attraverso l'improvvisazione jazz sulle melodie di Debussy, Satie, Ravel, Piazzolla e Galliano.

Nella serata verrà consegnato il "Premio Sorrento Classica alla Carriera" a Maurizio Pietrantonio, direttore generale ad interim della Fondazione Ravello, già soprintendente del Lirico di Cagliari e direttore artistico dell'Estate Musicale sorrentina dal 1985 al 2005. Il festival è organizzato dalla S.C.S. Società dei Concerti di Sorrento con il Comune.



