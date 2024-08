Picchia la ex e lei lo filma col cellulare, arrestato

Prima picchia e minaccia l'ex moglie davanti al figlio, poi ritorna davanti all'ingresso dell'abitazione sferrando calci per entrare. Ma la donna riprende col cellulare i momenti della violenza e li consegna ai carabinieri che lo arrestano in flagranza differita. L'episodio ieri sera a Portici (Napoli). Un 44enne, dopo aver litigato con la ex per la gestione del figlio minorenne, avrebbe afferrato la donna per il collo colpendola più volte con schiaffi e pugni alla testa per poi allontanarsi con la promessa di ucciderla.

Dopo pochi minuti il 44enne, ritornato davanti alla porta d'ingresso dell'abitazione della vittima, sferra violenti colpi alla finestra per entrare. Ma la donna riprende con il proprio telefono la scena aspettando i carabinieri.

Il 44enne va via ma le ricerche dei carabinieri della locale stazione, protrattesi per tutta la notte, hanno portato questa mattina all'arresto. La donna, medicata da personale sanitario, ha denunciato l'ex marito raccontando le ripetute violenze subite negli ultimi quattro anni e per le quali lo aveva già denunciato. Ai carabinieri ha consegnato anche i video, sequestrati per il processo, delle ultime violenze. L'arrestato è stato trasferito nel carcere di Poggioreale a disposizione dell'autorità giudiziaria.



