Pedana abusiva sulle aiuole, negoziante denunciato a Napoli

La Polizia Locale di Napoli ha sequestrato una pedana abusiva realizzata in via Depretis dal titolare di un locale che è stato denunciato per occupazione di suolo pubblico e per abusivismo edilizio.

I controlli degli agenti dell'Unità Operativa Avvocata sono scattati dopo una segnalazione degli uffici della II Municipalità.

Per realizzare il manufatto in ferro, ampio circa 30 mq, davanti la propria attività commerciale, per ospitare i tavoli al servizio della clientela, il titolare del negozio ha inglobato anche tre aiuole dell'arredo pubblico, su cui ci sono altrettanti alberi, recisi per diminuirne l'altezza e consentire così la realizzazione della copertura.

ll titolare dell'attività già in passato era stato più volte sanzionato per occupazione di suolo pubblico.



