L'Europizza Fest 2024 a Monaco di Baviera, la città della birra

Rappresenta un'anteprima di gusto e tradizione Italiana l' "Europizza Fest 2024" in programma dall'11 al 15 settembre a Monaco di Baviera: protagoniste dell'evento saranno le migliori pizzerie italiane presenti a Monaco.

A supportare l'iniziativa, due figure di spicco del mondo della pizza: Luciano Sorbillo, ambasciatore della Pizza Napoletana in Italia e nel Mondo per la Regione Campania, e Vito Monaco, campione del mondo di pizza, che porteranno la loro esperienza e passione, arricchendo il festival con dimostrazioni e degustazioni imperdibili.

Il festival però - si legge in una nota - non sarà solo un'occasione per gustare ottime pizze: oltre alle otto pizzerie partecipanti sarà possibile visitare due bar, un'area kids con laboratori didattici per i più piccoli, e una zona VIP per chi desidera vivere l'evento in modo esclusivo.

Le eccellenze italiane saranno ulteriormente valorizzate grazie al supporto del Consolato Generale della Repubblica Italiana a Monaco e della Regione Campania, che contribuiranno a diffondere il buon cibo e il buon bere italiano attraverso stand istituzionali di aziende italiane.

L'Europizza Fest 2024 non si limiterà solo al cibo, ma offrirà anche spazi dedicati alla musica e all'intrattenimento, creando un ambiente vivace e adatto a tutte le età. Questo evento esclusivo anticipa di pochi giorni il celeberrimo Oktoberfest, proponendosi come un'esperienza imperdibile per chi desidera esplorare il meglio della cultura gastronomica italiana in una delle città più iconiche della Germania.



