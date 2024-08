Frana nel Casertano,'terrificante, una cosa mai vista prima'

"Una cosa mai vista in 75 anni di vita" dice Pasquale fuori ad bar lungo via Talanico, la strada dell'omonima frazione di San Felice a Cancello ieri sera trasformatasi nel letto di un fiume in piena, fatto di fango e detriti in picchiata dalla collina, che si sono portati via auto, motorini e due persone che erano in un'Apecar, non ancora ritrovate. E le sue parole sono confermate dagli altri avventori. Il bar ha aperto in brevissimo tempo, così come un altro bar poco più giù, dove il titolare racconta "di aver rimosso il fango tutta la notte". "Non abbiamo avuto neanche il tempo di chiudere le porte - dice il barista - quando è arrivato il fiume di fango e detriti; un'auto trascinata giù si è messa di traverso e l'acqua ha invaso il locale. È stato terribile ma ci siamo messi subito a lavoro per ripartire"; il livello delle acque impazzite è ben visibile con la sua striscia sui muri esterni delle abitazioni, giunto fino oltre un metro di altezza.

Anche alla macelleria di via Talanico si sono vissuti momenti difficilmente cancellabili. La proprietaria riferisce che "tutto si è svolto in poco tempo; prima è arrivato quello che sembrava un torrente di acqua piovana, poi la marea marrone di fango, entrata in parte nel negozio. Mai visto un cosa del genere"; il pensiero va subito ad Agnese e Giuseppe, i due dispersi. "Certo che li conosciamo, e anche bene. A Talanico siamo una vera comunità, erano persone tranquillissime e inserite perfettamente. Senza la loro scomparsa tutto sarebbe stato più sopportabile". Più giù un'anziana è seduta su una sedia nel cortile di una casa, e quasi non ha parole; "è scioccata" dice la figlia Michela, che ieri sera era a San Felice a Cancello a fare la spesa con i due figli di 16 e 11 anni. "Siamo rimasti intrappolati in oltre un metro d'acqua, meno male che l'auto alta ha retto, poi siamo riusciti ad arrivare a Talanico con difficoltà; mia madre era bloccata, il cane terrorizzato perché legato, sono stati momenti davvero terrificanti".



