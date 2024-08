Élite della pallanuoto a Marina di Vico per torneo Dennerlein

Torna a Vico Equense il Torneo Fritz Dennerlein, nel nome del compianto campione e allenatore di nuoto e pallanuoto. Tre giorni di partite nel suggestivo scenario della Marina di Vico dove si assisterà alle sfide tra squadre blasonate nazionali e internazionali.

Dal 4 al 6 settembre Deakker Bologna, Posillipo, Roma Vis Nova e Olympic Roma scenderanno in acqua per contendersi il trofeo. Le stesse acque che videro allenarsi Dennerlein nel dopoguerra. Allora non c'erano piscine e la stagione agonistica si svolgeva a mare e quando non erano a Napoli, lui e il fratello si allenavano nel tratto di mare tra la marina di Vico e lo scoglio dei Tre Fratelli.

Fritz Dennerlein, di padre tedesco e madre rumena, ma napoletano e vicano di adozione, vinse la medaglia d'argento nella staffetta 4x200 agli Europei di Budapest del 1958 e riscrisse il primato europeo sui 200 farfalla durante i giochi olimpici di Roma del 1960. Risultati che Vico Equense continua a ricordare, grazie anche alla stretta collaborazione con la Waterpolo Napoli Lions del presidente Andrea Scotti Galletta, una società sportiva giovane ma che annovera già importanti successi.

"Il torneo si distingue non solo per il livello competitivo delle gare - sottolineano gli organizzatori - ma anche per l'atmosfera di amicizia e fair play che lo caratterizza".

Le competizioni includono diverse categorie di età e livello, offrendo una piattaforma per giovani talenti emergenti e per atleti veterani di dimostrare la loro abilità e passione. E quest'anno torna il premio Calottina d'Oro, il riconoscimento prestigioso che celebra l'eccellenza nella pallanuoto e viene assegnato al miglior giocatore dei campionati europei. Verrà assegnato a Francesco "Ciccio" Condemi, protagonista alle Olimpiadi di Parigi 2024 nella gara dei quarti di finale contro l'Ungheria e nella successiva contro la Spagna. Il premio rappresenta "non solo il talento e la dedizione individuale, ma anche l'eredità di un grande campione che ha segnato la storia della pallanuoto italiana. Ricevere questo premio è un onore che distingue i migliori atleti e ispira le future generazioni a perseguire l'eccellenza nel loro sport".

"La storia che lega il campione Fritz Dennerlein al territorio vicano è una storia fatta di successi, passione, sacrificio e amore per il mare e per Vico Equense", ha dichiarato il sindaco Giuseppe Aiello. "Nelle nostre acque - aggiunge - ha costruito i suoi innumerevoli successi: 30 titoli italiani, 200 presenze in nazionale, 5 primati europei, 3 Olimpiadi. Con questa manifestazione continuiamo nel solco della promozione e valorizzazione non solo della risorsa mare e dell'ambiente, ma anche di sport che storicamente hanno reso Vico Equense una città protagonista nel panorama campano".





