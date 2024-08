Violenza a Napoli: prefetto,risposta con operazioni alto impatto

La risposta agli ultimi fatti di violenza, come gli accoltellamenti della notte scorsa, avvenuti nella città di Napoli arriverà con "una operazione ad alto impatto". Lo ha detto, parlando con i giornalisti al termine della riunione di oggi del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, il prefetto di Napoli, Michele di Bari, sottolieando che già "c'è un sistema di prevenzione abbastanza forte".

Anche a fronte degli omicidi che sono stati registrati, ha proseguito il prefetto "c'è una risposta forte dello Stato: per il 70 per cento dei casi già sono conosciuti gli autori dei reati".

Nel corso del Comitato è stato tracciato un bilancio delle attività svolte "e non posso che essere grato alle forze di polizia, alla filiera sanitaria e ai trasporti. C'è stata una grande risposta sul fronte dell'accoglienza dei turisti. Non abbiamo avuto grosse criticità".



