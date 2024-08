Uil Campania, inasprire pene contro aggressioni in ospedale

"Bene che il prefetto di Napoli, Michele di Bari, dopo la grave aggressione di inizio agosto a Castellammare abbia convocato il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. Come Uil, insieme alla Uil Fpl, ci siamo sempre battuti per contrastare questo fenomeno sempre più grave di violenze ai danni dei pronto soccorso. E oltre a confermare la necessità di un maggiore presidio di polizia come elemento deterrente, è necessario che il governo assuma anche un provvedimento di inasprimento delle pene perchè molto spesso chi commette questi gravi atti rimane a piede libero e non fa neanche un giorno di prigione".

Lo dicono Giovanni Sgambati, segretario generale Uil Campania e Nicola Di Donna, segretario Fpl Campania.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA