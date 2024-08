Rischio idrogeologico, a novembre esercitazione ad Ischia

Dopo i Campi Flegrei anche Ischia avrà una esercitazione di protezione civile, che si terrà nel prossimo mese di novembre. La notizia è stata anticipata da Fabio Ciciliano, capo dipartimento della Protezione Civile nel corso della cerimonia di commemorazione dell'anniversario del sisma che colpì Casamicciola il 21 agosto 2017.

Dopo il terremoto e le due alluvioni del 2006 e 2022 l'isola si addestrerà per un'eventuale nuova calamità per uno scenario di rischio idrogeologico, secondo modelli di intervento che la Protezione Civile ha elaborato e che coinvolgerà tutti i comuni ischitani.

Fondamentale in questa ottica sarà il Piano di coordinamento Intercomunale di Protezione Civile, condiviso tra tutte e sei le municipalità ischitane e dalla Regione Campania e redatto sotto la regia del Commissariato alla Ricostruzione post calamità dell'isola ed in via di approvazione finale.

L'esercitazione vedrà la partecipazione di tutte le forze dell'ordine operative ad Ischia, delle associazioni di volontariato oltre ed il coinvolgimento di Città Metropolitana e Regione e sarà strutturata in varie fasi e per zone (con priorità a quelle a maggior rischio di frane o allagamenti), partendo dall'allertamento per finire alle prove di evacuazione dei cittadini e che permetterà di individuare eventuali criticità rendendo di fatto più sicura l'isola



