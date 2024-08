Nubifragi in provincia di Avellino, strade come torrenti

Strade come torrenti in diversi Comuni della provincia di Avellino, interessati nel tardo pomeriggio da nubifragi che hanno scaricato in poco tempo una grande quantità d'acqua.

Tra le situazioni più critiche quelle di Baiano, dove è stata completamente allagata la centrale via Libertà: acqua e fango sceso dalle montagne vicine hanno bloccato alcuni automobilisti nelle auto. Allertati i vigili del fuoco e la Protezione civile che sono intervenuti per recuperare quanti sono rimasti intrappolati nelle vetture.

Anche a Mugnano del Cardinale, a pochi chilometri da Baiano, la strada che attraversa il paese è stata invasa da un fiume d'acqua impetuoso che, come si vede da alcuni video amatoriali pubblicati sul web, ha quasi trascinato le auto parcheggiate. In particolare, l'esondazione di un torrente ha invaso la statale 7 bis, provocando ulteriori problemi alla viabilità nei comuni di Sirignano e Baiano.

I Comuni irpini maggiormente colpiti dal maltempo sono quelli del cosiddetto mandamento baianese, che comprende una serie di centri al confine con il territorio di Napoli: i principali sono, appunto, Mugnano del Cardinale, Sperone, Baiano, Sirignano, tutti interessati dalle piogge torrenziali.

I carabinieri della Compagnia di Baiano, insieme ai vigili del fuoco, personale della Protezione civile e dell'Anas, sono stati imegnati in numerosi interventi, specie sulla via Nazionale delle Puglie, in prossimità del casello autostradale di Baiano della A16 Napoli-Canosa, dove alcuni automobilisti sono rimasti bloccati. Il casello è stato temporaneamente chiuso in entrata e uscita per consentire la rimozione di detriti.

A Benevento e su numerosi Comuni della provincia si sono abbattuti nel pomeriggio un nubifragio e una una forte grandinata, causando anche la caduta di alcuni alberi. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine per allagamenti e alberi finiti sulle strade. Anche inquesto caso le principali vie di Benevento si sono trasformate in torrenti a causa della gran quantità di pioggia caduta in un lasso di tempo brevissimo.



