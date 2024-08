Lite per motivi di viabilità, 34enne accoltellata a Napoli

E' sfociata in accoltellamento la lite per motivi di viabilità tra due donne scoppiata la scorsa notte a Napoli: una 33enne incensurata, residente del quartiere Ponticelli, è stata colpita dai fendenti sferrati da una extracomunitaria in via Galileo Ferraris ed è finita in ospedale.

I carabinieri del Nucleo radiomobile sono intervenuti all'ospedale del Mare dopo una segnalazione e, secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio dei militari, la vittima sarebbe stata colpita durante una lite con un'extracomunitaria scoppiata in via Galileo Ferraris, per motivi di viabilità.

I sanitari le hanno riscontrato ferite di arma da taglio alla coscia destra, all'avambraccio e alla spalla.

La dinamica, comunque, è ancora da chiarire. La 34enne è ancora ricoverata: la prognosi non è stata ancora sciolta ma secondo i sanitari non è in pericolo di vita.



