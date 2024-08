Imposta di soggiorno, Positano nella top ten del gettito

Positano è nella top ten del gettito di imposta di soggiorno pro capite nel 2023. Occupa il nono posto, prima classificata in Campania. L'incasso totale è stato di 2 milioni e oltre 419 mila euro, per una popolazione di 3.942 persone e un dato pro capite di 614 euro.

In Campania i comuni che hanno avuto incassi dall'imposta di soggiorno nel quinquennio 2019-203 sono passati dai 44 del 2019 ai 59 del 2023. Su un totale di 550 Comuni quelli eleggibili per imposta di soggiorno sono 328. La percentuale di comuni che esercitano l'imposta sul totale di quelli eleggibili è del 18 per cento.



