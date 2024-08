Gli sparano alle gambe nel centro di Torre Annunziata

Un giovane di 21 anni è stato ferito alle gambe con colpi di arma da fuoco nel centro di Torre Annunziata. L'uomo, del luogo, è stato soccorso e trasportato nell'ospedale di Castellammare di Stabia: non è in pericolo di vita.

Sull'episodio sono in corso indagini da parte del Commissariato di Polizia di Torre Annunziata, che sta cercando di ricostruire dinamica e movente.

L'agguato è avvenuto nella centrale via Sambuco, all'angolo con via Commercio: la vittima dell'agguato, che era a piedi, è stata avvicinata da una persona in sella ad uno scooter che gli ha sparato alle gambe. Il ventunenne ferito risulta incensurato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA