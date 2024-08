Aggredisce compagna per strada, arrestato dalla polizia

Dopo l'ennesima lite per strada con la compagna un cinquantatreenne di Benevento è finito agli arresti domiciliari per maltrattamenti in famiglia.

L'arresto è stato eseguito dagli investigatori della Squadra Mobile, congiuntamente a personale dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, in seguito ad alcune telefonate al 113 che segnalavano una lite in atto tra le strade del centro storico del capoluogo sannita.

Giunti sul posto, gli agenti si sono sincerati delle condizioni della donna, che appariva terrorizzata e presentava escoriazioni al volto e sulle braccia, richiedendo sul posto l'intervento del personale del 118.

Successivamente, acquisite le prime informazioni dalla persona offesa, è stato effettuato un sopralluogo nell'abitazione in cui la coppia conviveva, dove sono stati rinvenuti elementi compatibili con una precedente efferata aggressione. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per alcuni precedenti specifici nei confronti della ex moglie, è stato rintracciato e condotto negli uffici della Questura dove è stato sottoposto agli arresti domiciliari.



