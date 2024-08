Spara verso abitazione coppia per motivi familiari, arrestato

I carabinieri hanno arrestato per tentato omicidio e messo ai domiciliari un uomo di 52 anni a Carinola (Caserta), accusato di aver esploso colpi di fucile verso l'abitazione di una coppia del posto in seguito a dissidi di carattere familiare.

I militari sono intervenuti su richiesta della coppia, e hanno subito trovato e sequestrato due cartucce per fucile esplose e accertato che la porta d'ingresso, così come alcuni punti della facciata, recavano danni e scheggiature causate da colpi d'arma da fuoco. Dalle indagini dei carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile del Reparto Territoriale di Mondragone, è emerso che il 52enne, armato di fucile, ha prima sbraitato ad alta voce offendendo i due coniugi, quindi, appena la coppia ha cercato di uscire, ha esploso tre colpi in rapida sequenza, il primo in aria, il secondo in direzione della porta di ingresso dove c'era l'uomo e la donna, sfiorando uno dei due, ed il terzo verso la facciata dell'abitazione.

Dopo il raid, il 52enne è risalito in auto e si è allontanato a tutta velocità. L'uomo è stato poi rintracciato a casa e qui i carabinieri gli hanno sequestrato un fucile da caccia calibro 12 e 20 cartucce dello stesso calibro, uguali a quelle esplose presso l'abitazione delle vittime.

Il 52enne è stato quindi arrestato per tentato omicidio e porto illegale in luogo pubblico di armi comuni da sparo.





