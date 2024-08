Sindaco di Ercolano, pronti ad ospitare la Venere degli Stracci

"Portiamo nel quartiere di Pugliano la 'Venere degli Stracci' del maestro Pistoletto. Ciò rappresenterebbe uno straordinario momento di arricchimento del tessuto artistico e sociale della nostra Ercolano, portando un'icona contemporanea in un contesto storico ricco di significato". Così, in una nota, Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano e vicepresidente nazionale di Anci.

"Questa mattina ho inviato una richiesta ufficiale al Comune di Napoli per offrire la disponibilità della città di Ercolano ad ospitare, anche temporaneamente, l'opera del maestro Pistoletto nel quartiere di Pugliano, famoso per il suo mercato degli indumenti usati", continua il primo cittadino.

Già a luglio dello scorso anno, all'indomani dell'incendio che distrusse l'opera, il sindaco e l'associazione che riunisce i commercianti del mercato di Pugliano avevano prontamente offerto la disponibilità di donare gli stracci utili per ricostruire l'opera.

"Ercolano e, in particolar modo, il quartiere di Pugliano, dal secondo dopoguerra ospitano il Mercato del Vintage, che rappresenta una fetta importante della nostra economia, ma anche un fattore identitario al pari degli altri attrattori presenti sul nostro territorio. Oggi, la zona di Pugliano, grazie anche all'impegno dei commercianti e delle associazioni di categoria, vive una nuova primavera. Il quartiere di Pugliano, con la sua vibrante storia e la sua comunità dinamica, offre il contesto ideale per esplorare i temi universali evocati dall'opera", conclude il sindaco di Ercolano.



