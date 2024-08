Schiacciato dal trattore, muore carabiniere nell'Avellinese

Un carabiniere di 41 anni è morto dilaniato da un trattore cingolato in una zona di campagna di Cassano Irpino, in provincia di Avellino. La tragedia è avvenuta ieri sera mentre in paese erano in corso i festeggiamenti patronali.

Alex Boccella, 41 anni, originario del piccolo centro dell' altipiano, prestava servizio presso la Stazione dell'Arma di Caposele. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato agganciato ai pantaloni dai cingoli del mezzo agricolo che a marcia indietro stava riportando in garage dopo aver trasportato una balla di fieno. È stato ritrovato dalla moglie che insieme ai due figli della coppia di 5 e 8 anni si è recata sul posto, a un chilometro dal centro del paese, dopo aver tentato inutilmente di contattarlo per telefono.

Inutili i soccorsi dei sanitari del 118 che giunti sul posto hanno constatato il decesso per schiacciamento del cranio. In segno di lutto, il sindaco di Cassano Irpino, Salvatore Vecchia, ha sospeso i festeggiamenti previsti in questi giorni.



