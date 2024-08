Paralimpiadi: 13 atleti rappresenteranno la Campania, 8 le donne

Saranno ben tredici gli atleti campani - otto le donne - che prenderanno parte alle Paralimpiadi di Parigi 2024: numeri che fanno arrivare la Campania, ex aequo con Veneto e Lazio, seconda dopo la Lombardia.

Vincenzo Boni, Angela Procida ed Emmanuele Marigliano, gareggeranno nel nuoto mentre Rosanna Pasquino nella scherma in carrozzina. Judo per Matilde Lauria e getto del peso per Assunta Legnante.

Ed ancora, nella corsa a rappresentare la Campania ci sarà Valentina Petrillo. Nel canottaggio ipovedenti toccherà a Carolina Foresti, nel canottaggio a Tommaso Schettino mentre nel canottaggio timoniere ad Enrico D'Aniello. Sfida alla medaglia per Emanuela Romano e Andrea Maria Quarto nella pesistica e per Alessandra Moggio per la sitting volley.



