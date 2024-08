Intensificati i controlli interforze nel golfo di Napoli

Proseguono, nel golfo di Napoli, come pianificato nell'ambito del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduto del Prefetto di Napoli, Michele di Bari, serrati servizi di controllo da parte della Capitaneria di Porto, della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Metropolitana, per evitare qualsiasi tipo di violazione al codice della navigazione e ogni forma di illegalità e per garantire la necessaria sicurezza di bagnanti, diportisti e sportivi.

"L'impegno congiunto di tutte le forze dispiegate in campo, nella settimana compresa tra il 19 e il 25 agosto scorso, ha registrato controlli su 399 tra natanti e imbarcazioni, di cui 85 sanzionati, e l'individuazione di 2 ormeggi abusivi - si legge in una nota della prefettura - Sono state altresì controllate 516 persone, di cui 25 sanzionate per violazioni al Codice della Navigazione e 26 per inidoneità alla guida mentre 20 soggetti sono stati sottoposti anche ai test etilometrici".

"Continuano le attività di vigilanza marittima e costiera, intensificate dall'inizio della stagione estiva in concomitanza con l'aumento dell'afflusso di bagnanti sulle spiagge e l'incremento della movimentazione delle imbarcazioni sul mare, rivolte non solo a turisti e residenti, ma anche alla corretta fruizione del Demanio Marittimo e alla tutela ambientale, soprattutto in funzione delle aree naturalistiche presenti sul territorio nonché del delicato equilibrio degli ecosistemi marini", si sottolinea.



