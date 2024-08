Si è presentato ai carabinieri dopo la condanna definitiva a otto anni e undici mesi di reclusione per associazione mafiosa. I carabinieri di Baiano, in provincia di Avellino, hanno arrestato un 66enne napoletano, che è stato trasferito in carcere ad Avellino, dopo aver avuto conferma dalla banca dati del provvedimento emesso dall'ufficio esecuzioni penali della Procura di Napoli.



