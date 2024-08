Dopo i rilievi dell'Arpac che hanno accertato che i parametri microbiologici sono rientrati sotto i limiti, il Comune di Napoli ha revocato il divieto di balneazione, deciso lo scorso 22 agosto, per alcuni tratti del lungomare di Napoli.

Nel dettaglio il divieto non c'è più nei tratti 'Donn'Anna, Lungomare Caracciolo, via Partenope e Pietrarsa.



